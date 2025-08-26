Минэнерго контролирует вопрос задержки поставок оборудования "Силовыми машинами"

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что с точки зрения задержки и сроков поставки пока все ясно

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ держит на контроле вопрос задержки поставок "Силовыми машинами" оборудования для строительства и модернизации энергообъектов. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Он (вопрос о задержке поставок - прим. ТАСС) и так на контроле. Зачем его на правкомиссии (по развитию электроэнергетики - прим. ТАСС) поднимать? Можно, конечно же, но мы не ждем правкомиссии, чтобы этот вопрос обсуждать. <…> С точки зрения задержки и сроков поставки нам пока все ясно", - отметил он.

В июле директор ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин сообщил журналистам, что российские энергетические компании взаимодействуют с энергомашиностроителями в вопросе задержек поставок оборудования для строительства и модернизации объектов.

Ранее несколько компаний столкнулись с задержками поставок турбин для модернизации энергообъектов. Генерирующая компания "Русгидро" обратилась к правкомиссии по развитию электроэнергетики с просьбой перенести сроки поставок мощности на двух блоках Нерюнгринской ГРЭС в связи с задержкой поставок оборудования.

В апреле структура "Интер РАО" подала в Арбитражный суд Москвы иск к "Силовым машинам" на сумму 264,7 млн руб. Как сообщали ТАСС в компании, исковые требования связаны с просрочкой поставки оборудования для модернизации одного из энергоблоков Костромской ГРЭС.

В свою очередь в "Силовых машинах" объяснили ТАСС, что основной причиной задержек стало отклонение от срока поставки крупногабаритных заготовок производителями литья. Это произошло из-за роста спроса на продукцию после введения правительством РФ требований по установке исключительно отечественных заготовок.