Минэкономразвития: доля автотуристов в России в 2025 году вырастет до 43%

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков объяснил рост поездок на машинах определенными ограничениями в авиации и на железнодорожном транспорте

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доля автомобильных туристов в России по итогам 2025 года, по прогнозам Минэкономразвития, вырастет с 38% до 43%, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на пресс-конференции в ТАСС.

"В прошлом году мы превысили цифру 90 млн туристических поездок [по России] в год. По различным оценкам, автотуристов из этих поездок около 40%, примерно 38%. В этом году ожидаем, что доля поездок на автомобиле увеличится. Это отчасти связано с определенными ограничениями в авиации, в железнодорожном транспорте. Поэтому по 2025 году ожидаем, что доля автотуристов составит 43% в общем объеме туристических поездок", - сказал он.

Замминистра отметил, что Минэкономразвития по поручению президента РФ и правительства ведет системную работу по развитию автомобильного туризма в стране. Утверждена соответствующая концепция, план мероприятий. Основой для развития этого направления является автомобильный туристический маршрут.

"Уже разработан и на портале Путешествуем.рф размещен 101 автомобильный туристический маршрут. Общая протяженность этих маршрутов 35 тыс. км. Из них половина по федеральным дорогам, половина - по региональным и муниципальным", - рассказал Вахруков.

По его словам, дороги на автомобильных маршрутах приводятся в нормативное состояние. "Больше половины дорог, которые были в ненормативном состоянии, включены в планы ремонтов именно на автомобильных туристических маршрутах", - объяснил замглавы МЭР.

Он также добавил, что на автомобильных туристических маршрутах уже действуют порядка 340 многофункциональных зон придорожного сервиса. Дополнительно требуется построить еще около 100. При этом большинство автомобильных туристических маршрутов - порядка 70% - уже сегодня обеспечены достаточным уровнем придорожного сервиса.