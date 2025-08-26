ФАС оштрафовала Сбербанк и "Яндекс" из-за рекламы автокредита

Баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства, однако в тексте не было предупреждения о предварительной оценке своих финансовых возможностей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк и "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы. Интернет-реклама автокредита ПАО "Сбербанк России" распространялась с помощью сервиса "Яндекс директ", сообщили в пресс-службе ФАС.

"Рекламный баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства. Однако в тексте отсутствовала предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", - пояснили в службе.

Ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила организациям штрафы в соответствии с КоАП РФ.