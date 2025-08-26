Глава Морской коллегии отметил, что для этого необходимо обеспечить взаимосвязанное развитие транспортного комплекса и промышленного производства

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Обь-Иртышский бассейн может связать Шелковый путь и Трансарктический транспортный коридор. Это поможет интегрировать евразийские транспортные коридоры в глобальную транспортную сеть, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта.

"В перспективе Обь-Иртышский бассейн может стать связующим звеном между Шелковым путем и Трансарктическим транспортным коридором и будет способствовать интеграции евразийских транспортных коридоров в глобальную транспортную сеть", - сказал Патрушев.

Он уточнил, что для этого важно обеспечить взаимосвязанное развитие транспортного комплекса и промышленного производства. "Одним из позитивных примеров реализации такого подхода является проводимая правительством Ямало-ненецкого автономного округа модернизация Салехардского речного порта, старейшего порта на севере Западной Сибири", - добавил глава Морколлегии.

По его словам, на базе индустриального парка, расположенного на территории порта, осуществляется проект по развитию промышленно-логистического узла, формируются новые объекты энергетической и портовой инфраструктуры, активно привлекаются инвесторы и резиденты, продукция которых будет произведена на территории порта.

Также в порту ведется капитальный ремонт объектов федеральной собственности, производятся дноуглубительные работы, осуществляется проектирование капитального ремонта подъездных железнодорожных и автомобильных путей, отметил помощник президента.

"Уверен, что принимаемые меры по развитию Салехардского речного порта позитивно отразятся на экономическом развитии Ямало-Ненецкого автономного округа", - указал Патрушев. Вместе с тем, по его словам, важно обеспечить комплексный подход к развитию арктических территорий и увязать вопросы улучшения качества жизни населения, развития промышленности с развитием транспортного комплекса. "Убежден, что такой системный подход должен служить движущей силой регионального развития", - резюмировал он.