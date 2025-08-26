По мнению руководителя компании Oettinger Штефана Блашака, тенденция связана с постоянным снижением потребления пива в ФРГ, особенно резким в 2025 году

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Волна банкротств ожидает в ближайшие годы германскую пивоваренную отрасль. С таким прогнозом выступил руководитель баварской компании Oettinger Штефан Блашак.

"Пивоварни будут падать, как мухи со стены", - сказал он в интервью газете Augsburger Allgemeine. "Мир пивоварен рушится: мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это затронет и крупные", - предрек Блашак.

По мнению руководителя Oettinger, такая тенденция связана с постоянным снижением потребления пива в Германии, особенно резким в 2025 году. "Рынок рухнул на 7-7,5%", - сказал он. "Только в первом полугодии 2025 года отрасль потеряла внутри страны около 2,6 млн гл, что соответствует примерно 3 млн банок в день", - указал глава компании.

По некоторым оценкам, пять из шести крупных пивоварен Германии в 2024 году производили меньше пива, чем годом ранее. Oettinger планирует в 2026 году остановить изготовление напитка на одном из своих четырех заводов в Германии - в городе Брауншвейг.