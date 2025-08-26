Также в целях развития перевозок в Обь-Иртышском бассейне принимаются меры по модернизации и обновлению грузового флота, отметил помощник президента РФ, глава Морской коллегии

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Мультимодальные логистические центры формируются в речных портах Омской области. Это позволит нарастить грузопоток из России в Китай, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта.

"Росморречфлотом ведется работа по формированию мультимодальных логистических центров в речных портах Омской области, что создаст условия для наращивания грузопотока из России в Китай", - сообщил Патрушев.

Также в целях развития перевозок в Обь-Иртышском бассейне принимаются меры по модернизации и обновлению грузового флота, добавил глава Морской коллегии.

Так, по словам помощника президента, на Тобольском судостроительно-судоремонтном заводе реализуется программа по строительству судов типа "река-море". Обновляется парк пассажирских судов, в том числе скоростных, обеспечивающих транспортную доступность населения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, привел еще один пример Патрушев.