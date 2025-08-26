В церемонии принял участие вице-премьер Виталий Савельев

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Торжественную церемонию встречи 100-миллионного пассажира авиакомпании "Победа" с момента начала работы провели в международном аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие вице-премьер Виталий Савельев, министр транспорта Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров, глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, глава "Победы" Дмитрий Тыщук и другие.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 42 Boeing 737-800. Пассажиропоток перевозчика в прошлом году увеличился на 5%, до 13,7 млн человек. По итогам 2025 года "Победа" рассчитывает перевезти не менее 13,6 млн пассажиров.