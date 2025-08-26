В компании сообщили, что эта продукция под брендом "Шармакс" отличается уникальными характеристиками и не имеет аналогов в российской промышленности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Евраз НТМК" получил патенты на изобретение мелющих шаров с высокой ударной стойкостью и износостойкостью, сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что эта продукция под брендом "Шармакс" отличается уникальными характеристиками и не имеет аналогов в российской промышленности.

"Патенты выданы на шары двух видов: диаметром 40-80 мм с высокой объемной износостойкостью и диаметром 80-140 мм с повышенной ударной стойкостью. Уникальность разработок заключается в специально созданном химическом составе стали и особой внутренней микроструктуре каждого изделия. Производство осуществляется на специализированном участке с тщательным контролем всех технологических параметров", - отметили в компании.

"Евраз" является ключевым российским производителем мелющих шаров, используемых в цветной и черной металлургии для измельчения руды. Комбинаты "Евраз НТМК" в Нижнем Тагиле и "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. тонн шаров разных размеров и параметров. Ранее в компании сообщали, что "Евраз" нарастит мощности производства мелющих шаров для металлургии на 200-250 тыс. тонн в 2027-2028 гг. с одновременным с расширением продуктового ряда.