Работы завершат к концу 2028 года, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Завершение внедрения Национальной системы пространственных данных (НСПД) планируется с опережением на два года. Об этом сообщил в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Хочу отметить, что внедрение платформы мы обеспечиваем с опережением на два года. То есть завершение введения в целом по стране - к концу 2028 года", - сказал Скуфинский.

По его словам, востребованность платформы постоянно растет. Если год назад ею ежемесячно пользовались 250 тыс. человек, то в настоящее время эта цифра близка к 5 млн человек.

"Более 3,5 тыс. информационных слоев сегодня в ней существует. Картографический компонент НСПД со всеми инструментами пространственного анализа сегодня интегрирован в наиболее крупные федеральные системы", - отметил Скуфинский.