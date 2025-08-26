Михаил Ненюков перейдет на новую работу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Северной верфи" Михаил Ненюков покидает свою должность в связи с переходом на новую работу. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Подтверждаем, что Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу", - сказали в ОСК.

Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.