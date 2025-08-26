Эта сфера стал лидером по сокращениям среди всех отраслей немецкой промышленности, сообщает DPA со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 51,5 тыс. сотрудников немецкой автопромышленности за год лишились работы, число трудоустроенных в этой отрасли сократилось почти на 7%. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY.

Автопром стал лидером по сокращениям среди всех отраслей немецкой промышленности. Всего за 12 месяцев, начиная с 30 июня 2024 года, в промышленном секторе немецкой экономики работу потеряли около 114 тыс. человек (снижение на 2%). По сравнению с допандемийным 2019 годом сейчас в промышленном секторе работает на 245 тыс. человек меньше, что соответствует сокращению числа трудоустроенных на 4,3%. При этом штат отрасли на 185 тыс. позиций больше, чем он был в 2014 году.

Параллельно продолжает снижаться оборот промышленного сектора. Во втором квартале 2025 года снижение составило 2,1%, в автопроме - 1,6%. Помимо высоких цен на электроэнергию, бюрократии и слабого спроса на внутреннем рынке, негативное влияние на динамику этого сектора экономики оказывают пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из Евросоюза.

"Масштабное снижение экспорта на американский рынок ощутимо сказалось на немецкой промышленности. Значительные сокращения персонала неизбежны из-за резкого снижения прибыли, перепроизводства и слабого спроса на внешних рынках, особенно это актуально для Германии, где сконцентрированы менеджерские и управленческие функции", - прокомментировал исследование старший партнер EY Ян Брорхилькер.

Также сокращения коснулись машиностроения, металлургической отрасли (17 тыс. и 12 тыс. соответственно). Напротив, в химической и фармацевтической отраслях исследование не выявило сокращений. Тем не менее Брорхилькер прогнозирует проблемы с трудоустройством молодых специалистов, особенно тех, кто готовился работать в автопромышленности. По его словам, выпускникам вузов и профучилищ придется переучиваться на другие профессии.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.