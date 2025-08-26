Ситуация на рынке топлива в регионе остается крайне сложной, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Контроль за ценами на бензин на независимых автозаправочных станциях (АЗС) на Дальнем Востоке необходимо ужесточить. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

По словам парламентария, ситуация на рынке топлива в регионе остается крайне сложной. Он отметил, что в ближайшее время ожидать улучшения обстановки не приходится. При этом депутат подчеркнул, что существуют объективные причины происходящего. "На АЗС ВИНКов цена на бензины 92 и 95 ниже себестоимости их производства на НПЗ и доставки на заправки на 7-9 рублей. В то же время на независимых АЗС цены выше примерно на 20 рублей", - отметил он.

"Текущая справедливая цена на таких заправках должна быть как минимум на 10-13 рублей ниже. И это оперативная задача для антимонопольной службы, которая обязана в считаные дни осуществить жесткий контроль над ценами на независимых АЗС и наказать всех, кто пытается извлечь максимальную спекулятивную прибыль из сложившейся ситуации", - сказал Селезнев.

Он также добавил, что в случае нарушений необходимо применять оборотные штрафы, которые бы не позволили "даже думать в ближайший месяц об избыточной прибыли". "Благо, запасы прибыли с предыдущих периодов у независимых АЗС остались", - добавил депутат.