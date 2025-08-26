Предприниматели пытаются наладить "моментальный бизнес", продавая бензин в местных чатах по цене от 200 до 300 рублей за литр, рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Продажа бензина в канистрах на Дальнем Востоке должна быть временно запрещена в связи с ростом цен, а также необходимо приостановить экспорт топлива, за исключением обязательств, возникающих из международных договоров. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

По словам парламентария, некоторые физические лица в регионе пытаются наладить "моментальный бизнес", продавая бензин в местных чатах по цене от 200 до 300 рублей за литр. "Ими, на мой взгляд, должны заниматься спецслужбы, так как действия такого характера провоцируют искусственную панику среди населения и толкают в космос цены на стратегически важный для сохранения на Дальнем Востоке социального спокойствия продукт", - подчеркнул он.

"Канистровую продажу бензина на период повышенного спроса, как минимум до конца сентября, нужно запрещать. Экспорт, за исключением возникающего из международных обязательств, тоже. Причем до улучшения и полной стабилизации ситуации. Можно было бы также подумать и над проведением оперативных переговоров, и по этим обязательствам, возможно, удалось бы сдвинуть в рабочем порядке какой-то объем экспортных поставок вправо", - сказал Селезнев.

Он также отметил, что для более оперативной доставки топлива на нефтебазы и автозаправочные станции необходимо "произвести срочную мобилизацию дополнительного парка бензовозов из других регионов России". "Если по стандартам безопасности подходит китайский автотранспорт, нужно проработать вариант с соседями", - добавил депутат.

"Только комплекс жестких, но необходимых мер позволит не допустить развития топливного кризиса на Дальнем Востоке страны", - заключил Селезнев.