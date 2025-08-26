26 августа, 11:19

The Times of India: Apple расширит выпуск iPhone в Индии вопреки требованию Трампа

Vytautas Kielaitis/ Shutterstock/ FOTODOM
© Vytautas Kielaitis/ Shutterstock/ FOTODOM
Компания инвестирует $2,5 млрд в увеличение объема производства в Индии и уже начала сборку линейки iPhone 17 в республике, сообщает издание

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Американский производитель электроники Apple расширит выпуск iPhone на своих предприятиях в Индии, игнорируя требование президента США Дональда Трампа ограничить производство и продажи продукции в республике. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на официальные источники.

Читайте также
Мнение
Лихорадка торговых пошлин как предчувствие Великой рецессии

"Руководители Apple твердо заверили индийское правительство, что никаких изменений в планах расширения производства и инвестиций в Индию не будет, - сказали собеседники издания. - Американская компания дала высокую оценку условиям ее деятельности в Индии, назвав ее одной из лучших стран в мире для бизнеса"

Компания инвестирует $2,5 млрд в увеличение объема производства в Индии с 40 млн до 60 млн устройств в год и уже начала сборку линейки iPhone 17 в Индии, отмечает The Times of India. Рост производства Apple в Индии был поддержан ее основными поставщиками - тайваньской компанией Foxconn и индийской корпорацией Tata Group. Одновременно с ростом производства Apple расширяет продажи iPhone в Индии. В начале сентября компания откроет магазины розничной торговли в Бангалоре (штат Карнатака) и Пуне (штат Махараштра). К концу 2025 года число магазинов Apple в крупнейших городах Индии достигнет шести.

Рост поставок iPhone из Индии в США

По данным агентства Bloomberg, Apple добилась рекордного роста поставок смартфонов из Индии в США на фоне угрозы введения с 27 августа 50-процентных американских пошлин на индийский экспорт. Компания расширила производство четырех новых моделей iPhone 17 на пяти своих индийских заводах и перенесла большую часть производств для рынка США из КНР в Индию, чтобы уменьшить влияние экономических пошлин. С апреля по июнь экспорт iPhone из Индии вырос на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По статистике Индийской ассоциации сотовой связи и электроники, на продукцию Apple пришлось тогда 70% всех поставленных страной за рубеж смартфонов.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США достигли 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

После возвращения на пост президента Трамп неоднократно высказывал мнение, что Apple необходимо локализовать производство в США. 

Теги:
СШАИндияТрамп, Дональд