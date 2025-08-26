Патрушев обсудил на совещании на Ямале тему майнинга и дефицита электроэнергии

Регион до сих пор не получил никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимаются майнинговой деятельностью, заявил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе совещания на Ямале по развитию Обь-Иртышского бассейна указал полномочному представителю главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву на проблему майнинга и дефицита электроэнергии.

"Анатолий Анатольевич, вы сказали - в СФО дефицит электроэнергии, назвали цифру 1,2 [ГВт]. Я помню, совсем недавно вы говорили о том, что был профицит и там активно занимались майнингом, да?" - задал Патрушев уточняющий вопрос, выслушав доклад Серышева.

"Я как раз останавливал процесс, говоря, что майнинг нас "уничтожит". И именно Сибирскому федеральному округу удалось инициировать процесс, ускорить принятие закона", - сказал Серышев. "Идет борьба. Те, кто занимаются майнингом, старательно борются, призывают создавать мощные дата-центры, но моя оценка: мы до сих пор не получили никаких значимых платежей от тех компаний, которые занимаются майнинговой деятельностью", - констатировал полпред.

"Ну да, но сейчас-то уже дефицит электроэнергии, а тем не менее майнинг продолжается", - указал Патрушев.

Серышев отметил, что вопрос траты электроэнергии в Сибири на производство, на майнинг заслуживает детального внимания, и выразил уверенность, что благодаря работе по этому направлению правительства региона с министерством энергетики в ближайшее время будет найдено решение.

Патрушев поблагодарил полпреда за ответ и передал слово губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову.