МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности использовать средства материнского капитала для ведения личного подсобного хозяйства. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Так, семьи с детьми смогут использовать средства маткапитала для приобретения имущества, необходимого для ведения личного подсобного хозяйства. Речь идет в том числе о теплицах, сельскохозяйственной технике, птице, пчелах, инвентаре, оборудовании и транспорте, используемом в производстве сельхозпродукции.

По словам авторов инициативы, необходимость предлагаемых изменений обусловлена задачей повышения социальной и экономической устойчивости семей с детьми за счет увеличения их доходов и продовольственной обеспеченности - особенно в сельской местности, где "ведение личного подсобного хозяйства традиционно выступает важным источником средств к существованию и основой хозяйственной деятельности".

Как отмечается в пояснительной записке, данная инициатива позволит обеспечить семьи продуктами собственного производства, сократить расходы на питание, создать условия для самозанятости и дополнительного заработка, а также повысить уровень жизни в сельских территориях. "Вместе с тем это будет способствовать укреплению экономической самостоятельности и независимости семей с детьми, снижению уровня бедности и развитию сельских территорий", - говорится в документе.