БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Соглашение ЕС с США по импорту американских энергоносителей на $250 млрд в год будет невозможно реализовать без сотрудничества с Россией. Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"На мой взгляд, самая большая надежда связана с соглашением, достигнутым президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они согласились, что Европа должна обеспечить 250 миллиардов [долларов] энергоносителей ежегодно на три года вперед. Это невозможно без сотрудничества с Россией", - заявил Баятович в эфире Радио и телевидения Сербии.

Как подчеркнул глава компании "Сербиягаз", Брюсселю и Вашингтону "придется сотрудничать с Россией", если они действительно хотят выполнить согласованные обязательства в сфере энергетики. Он также отметил, что мирное урегулирование по Украине обусловлено не только прекращением боевых действий, но и отменой санкций.

27 июля глава фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.

Как пояснила глава Еврокомиссии, объявляя о заключении сделки с Трампом, ЕС должен выполнить это обязательство в течение трех лет. В этом случае в год странам ЕС предстоит закупать у США энергоресурсы на $250 млрд, что составляет две трети от всего энергетического импорта ЕС за 2024 год. На следующий день представители Еврокомиссии сообщили, что ЕК не может заставить европейские компании закупать энергоресурсы исключительно у США, но будет их "убеждать это сделать".