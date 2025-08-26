По мнению председателя комиссии Госсовета РФ по направлению "Инвестиции" Валерия Лимаренко, тема углеродной нейтральности не только экологическая, но и экономическая категория

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Применение энергосберегающих технологий и создание экологичных производств позволяют повысить конкурентоспособность предприятий. Такое мнение ТАСС выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Инвестиции", губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"У нашей комиссии [Госсовета РФ по направлению "Инвестиции"] также появилась тема углеродной нейтральности. И это не только экологическая, но и экономическая категория - предприятия, которые вкладываются в создание экологичных производств, применяют энергосберегающие технологии. А это повышает их конкурентоспособность", - сказал он.

Лимаренко напомнил, что в этом году Сахалинской области удалось достичь углеродной нейтральности. "Теперь наша задача - распространить этот опыт на другие регионы, а также сформировать углеродный рынок и обеспечить признание углеродных единиц на международном уровне", - добавил он.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента РФ Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов, который стартовал в 2022 году. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты.