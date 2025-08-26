Корпорация также отметила важность безопасности полетов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") на фоне предписания Росавиации авиакомпаниям проверить 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) на предмет технических отклонений, встречающихся на некоторых бортах между кабиной пилотов и пассажирской дверью, сообщила о безусловном приоритете безопасности полетов и непрерывном совершенствовании конструкции и эксплуатационной документации воздушных судов.

"Безопасность полетов и непрерывное совершенствование конструкции и эксплуатационной документации являются безусловным приоритетом компании", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

"Известия" писали, что ПАО "Яковлев" (входит в ОАК) направило в Росавиацию письмо о возможных конструктивных дефектах фюзеляжа на 14 самолетах Sukhoi Superjet 100. В процессе эксплуатации самолетов были выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой - дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации.

"Компания "Яковлев", как разработчик воздушного судна, инициировала выпуск этой обязательной директивы летной годности для самолетов "Суперджет-100", действуя в тесном взаимодействии с Росавиацией. Документ носит превентивный характер и направлен на поддержание летной годности действующего парка самолетов", - отметили в корпорации. Как уточнили в ОАК, работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции.

"Такой подход гарантирует безопасную эксплуатацию самолетов на всех этапах", - добавили там.