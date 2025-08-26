По мнению турбизнеса, донастройка механизма ФПО усилит защиту туристов и повысит устойчивость туроператорского рынка

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Туроператоры обратились к депутатам Госдумы с просьбой разрешить использование средств из фондов персональной ответственности (ФПО) для выплат туристам в кризисных ситуациях, подобным коллапсу в авиасообщении на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Глава комитета по выездному туризму РСТ и генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов направил письмо председателю комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаеву и другим депутатам. <…> Владимир Рубцов, в частности, предлагает расширить перечень возможностей расходования денежных средств фондов, в том числе для возмещения реального ущерба пострадавшим туристам", - говорится в сообщении.

Коллапс в авиасообщении на Ближнем Востоке в июне 2025 года затронул тысячи российских туристов, рейсы которых переносились и отменялись. Туроператоры вынуждены были решать вопросы с продлением размещения туристов в отелях и покупке новых билетов, что повлекло многомиллионные убытки, напомнили в РСТ.

В настоящий момент денежные средства из фондов персональной ответственности туроператоров размещаются на счетах ассоциации "Турпомощь" без активного использования. Вице-президент РСТ Георгий Мохов напомнил, что сейчас федеральным законом о туризме не предусмотрено иных вариантов использования этих средств, кроме как для погашения ущерба туристам в случае банкротства или прекращения деятельности туроператора - в случае, если страхового покрытия будет не достаточно.

В соответствии с действующим законом, туроператоры ежегодного отчисляют в фонд персональной ответственности 1% от оборота компании за предыдущий год.