Лукашенко поручил разобраться с необдуманной цифровизацией в торговле

Президент Белоруссии потребовал выстроить эффективную систему торгового обслуживания

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам разобраться с фактами необдуманной цифровизации в сфере торговли.

Глава государства 26 августа проводит совещание по вопросам эффективности системы торгового обслуживания. "Из последних примеров непродуманных решений назову получение электронных цифровых подписей и маркировку товаров специальными метками и знаками, которые для небольшого магазинчика в три полки - целый квест. Вы, присутствующие за столом, особенно организаторы торговли, понимаете, что вы предлагаете на селе, магазинчикам этим?" - цитирует президента агентство БелТА.

По словам лидера республики, в любом деле можно дойти до абсурда, впав в административный раж. "Дань моде - бестолковая цифровизация, например учета и продажи молочных продуктов, вызвала бурное негодование как покупателей, так и продавцов - вплоть до увольнения - во всех регионах", - констатировал Лукашенко.

Лидер республики также потребовал выстроить эффективную систему торгового обслуживания, в том числе в сельской местности. "Мы должны принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, и прежде всего на селе", - отметил Лукашенко.

По его словам, в числе основных проблем в торговле, требующих своевременного решения, - неудобные для населения графики работы магазинов, маршруты автолавок, скудный ассортимент и наличие товаров с истекшими сроками годности. "Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скуднейший ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать?" - спросил глава государства.

В этой связи он поручил привлечь торговые сети для обслуживания населения в сельской местности. "В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения. Надо обеспечить баланс: строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах - возьми на себя небольшую социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более что проблемных районов не так уж и много", - пояснил президент.