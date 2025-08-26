Cредняя частота страховых случаев по ОСАГО по всей России составила 4,3%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Республика Ингушетия заняла первое место в рэнкинге регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, частота страховых случаев в регионе составила 9,4%. На втором месте находится Республика Дагестан с показателем 6,6%, говорится в официальном Telegram-канале Всероссийского союза страховщиков.

"По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года заняла Республика Ингушетия. Частота страховых случаев в регионе составила 9,4%, что выше, чем годом ранее, на 1,3 п. п. На втором месте по этому показателю Республика Дагестан с частотой страховых случаев по обязательной "автогражданке" 6,6%. Ранее Дагестан занимал первое место, но за год его показатель снизился на 1,5 п. п. Замыкает тройку лидеров Приморский край с частотой страховых случаев 6,5%, там частота страховых случаев осталась на том же уровне, что и в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя частота страховых случаев по ОСАГО по всей России составила 4,3%.

"По данным рэнкинга РСА, за период с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. частота страховых случаев по ОСАГО продолжает снижаться в подавляющем большинстве регионов страны, что говорит о снижении аварийности на дорогах страны. Однако в некоторых регионах наблюдается рост частоты страховых случаев, в том числе в регионе - лидере рэнкинга - в Республике Ингушетия, где этот показатель выше более чем в два раза в сравнении со среднем по стране. Высокая или увеличивающаяся частота страховых случаев по ОСАГО у некоторых регионов, особенно у лидеров рэнкинга, свидетельствует о наличии проблем с безопасностью дорожного движения и повышенном риске мошенничества в сфере ОСАГО в этих субъектах", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.