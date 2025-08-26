В авиаперевозчике отметили, что замечаний не выявлено

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в рамках предписания Росавиации авиакомпаниям проверить 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) на предмет технических отклонений, встречающихся на некоторых бортах между кабиной пилотов и пассажирской дверью, проверила один борт. Замечаний не выявлено, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания в обязательном порядке выполняет все необходимые проверки, предписанные директивами летной годности. Под действие директивы 2025-FATA-01020A-08, выпущенной Росавиацией 1 августа 2025 года, подпадает только одно воздушное судно, которое находится в парке авиакомпании. В ходе проверки замечаний не выявлено", - говорится в сообщении.

"Известия" писали, что ПАО "Яковлев" (входит в ОАК) направило в Росавиацию письмо о возможных конструктивных дефектах фюзеляжа на 14 самолетах Sukhoi Superjet 100. В процессе эксплуатации самолетов были выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой - дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации.

В ОАК сообщали ТАСС, что "Яковлев", как разработчик воздушного судна, инициировал выпуск этой обязательной директивы летной годности для самолетов "Суперджет-100", действуя в тесном взаимодействии с Росавиацией. Документ носит превентивный характер и направлен на поддержание летной годности действующего парка самолетов.