Речь идет о шести создаваемых парках - "Ключ", "Титан", "Импульс", "Сергиев Посад", "Есипово" и "Жуковский"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 100 высокотехнологичных производств планируют разместить на территории шести государственных индустриальных парков Московской области до 2030 года, инвестиции в их реализацию превысят 300 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Создание государственных индустриальных парков сегодня является одним из ключевых направлений работы инвестблока правительства Московской области. На этих площадках будет создана инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для быстрого запуска высокотехнологичных производств. К 2030 году на территории шести государственных индустриальных парков планируется привлечение более 300 млрд рублей инвестиций и запуск более 100 высокотехнологичных производств", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что речь идет о шести создаваемых индустриальных парках - "Ключ", "Титан", "Импульс", "Сергиев Посад", "Есипово" и "Жуковский". Их управляющими компаниями выступят АО "ОЭЗ "Дубна" и Корпорация развития Московской области. В настоящее время резидентами этих площадок стали уже 45 компаний.

Зампред также добавила, что до 2030 года на территориях вышеупомянутых индустриальных парков будет создано более 40 тыс. рабочих мест.

В министерстве дополнили, что государственные индустриальные парки будут работать по принципу "Все включено" с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.