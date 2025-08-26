Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что туристический поток в летнем сезоне ожидается на уровне 48 млн поездок

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России летом 2025 года, по предварительным прогнозам, вырастет на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Ну, я думаю, что мы будем примерно в тех параметрах, которые прогнозировали, порядка плюс 8% к прошлому году по лету. Понятно, что на нас давит ситуация в Анапе, на наши цифры, в частности, на показатели Краснодарского края. Но в целом видим, что народ и в Крым поехал, там большой рост, и в Севастополь. Поэтому мы все равно ожидаем рост, несмотря ни на что", - сказал он.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что туристический поток по России в летнем сезоне 2025 года ожидается на уровне 48 млн поездок - это на 3,6 млн больше, чем в 2024 году. По словам министра, половина турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления.