"Автоваз": незначительное снижение ставки ЦБ не позволяет давать прогнозы по рынку

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Незначительное снижение ключевой ставки Банка России пока не повлияло на рынок и не позволяет строить объективные прогнозы, сообщил журналистам вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак.

"Сейчас незначительное снижение прошло (ключевой ставки - прим. ТАСС). Пока это на рынок не повлияло - надо смотреть более долгосрочную перспективу. Скажу так - аналитики говорят разное <…> Поэтому делать выводы пока преждевременно. Ситуация слишком волатильная, сложно сейчас давать прогнозы", - сказал он.

По его словам, рынок очень быстро меняется и пока оптимизма не вселяет.

Громак подчеркнул, что если потребители будут иметь возможность брать кредиты на автомобиль, а бизнес - брать лизинг, то все потребности рынка будут закрыты.

Он также отметил, что в компании обсуждается план и бюджет на следующий год, есть предварительные цифры и параметры. "Но сейчас что-то озвучивать было бы безответственно. "Автоваз" формирует массовый якорный спрос на продукцию многих отраслей - и радиоэлектроника, и легкая промышленность, и металлургия. И сейчас озвучивать в паблик какие-то цифры преждевременно", - добавил вице-президент "Автоваза".