Эксперт Миронов: "Мишлен" вернется в Москву в случае "потепления" отношений между ЕС и РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гастрономический гид "Мишлен" сможет вернуться в Москву при условии "потепления" отношений между Россией и странами ЕС. Об этом ТАСС рассказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Вопрос связан с общим потеплением всех отношений, потому что "Мишлен" - это коммерческая компания и она так или иначе подчиняется позиции своего государства. Когда эта позиция поменяется у государства, тогда и вернутся", - рассказал эксперт.

При этом ресторатор отметил, что на сегодняшний день ресторан среднего уровня в Москве превосходит заведение такого же уровня в Париже по сервису и многообразию сложных гастрономических блюд в меню.

"Московский ресторан превосходит парижский в первую очередь уровнем блюд. Во многих ресторанах есть сложные гастрономические блюда, что в Париже особо не используется. Там больше направление взято на туристов. Блюда простые, меню короткие, а в Москве они большие, хорошие, с многосоставными блюдами. Ну и пока у нас лучший сервис", - сказал эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде" выразил надежду на возвращение звезд "Мишлен" в Москву и отметил, что по уровню кухни Москва может соперничать с любой страной мира.

Гастрономический гид "Мишлен" (Le Guide Michelin) выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет. 4 марта 2022 г. "Мишлен" приостановила работу по номинированию российских ресторанов в свой справочник на фоне спецоперации РФ на Украине.