Бензин АИ-92 подешевел на 1,86%, цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 1,17%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на торгах продолжила снижение, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подешевел на 1,86%, до 68,548 тыс. руб. за тонну, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 1,17%, до 77,721 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,15%, до 59,148 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,5%, до 22,386 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,73%, до 71,981 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов сократилась на 1,62%, до 19,279 тыс. руб. за тонну.

Вице-премьер России Александр Новак 25 августа провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, на котором поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить его топливом и соблюсти баланс цен в розничном сегменте. Кроме того, правительство России приняло решение продлить действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, сообщили в кабмине.

На совещании штаба 18 августа Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.