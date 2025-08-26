В обращении у жителей более 230 тыс. банковских карт, заявил губернатор

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки присутствуют в Херсонской области, включая ПСБ, "Сбер" и ВТБ. В обращении у жителей более 230 тыс. банковских карт, доложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Банки неплохо работают. Все практически крупные банки - ПСБ, "Сбер", ВТБ - уже присутствуют в Херсонской области. Уже выдано 230 тыс. карт. Люди активно ими пользуются, и старшее поколение пенсии через карты тоже получает. Терминалов 5 100 уже поставлено. И эта финансовая артерия уже в Херсонскую область заходит все больше и больше", - сказал Сальдо.

25 августа в Геническе Херсонской области открылся первый полнофункциональный офис банка ВТБ. Офис расположен в центральной части города, будет обслуживать как юридических, так и физических лиц. До конца года на Херсонщине планируют открыть еще один полнофункциональный офис в городе Скадовске.