Губернатор региона Владимир Сальдо доложил президенту об успехах экономического развития Херсонской области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Херсонская область перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Владимиром Сальдо.

Сальдо доложил об успехах экономического развития региона и заметил, что наступит время, когда область перестанет просить субсидий: "Сами себя будем кормить".

"Уверен, так и будет, конечно", - подтвердил глава государства.

Губернатор рассказал о работе свободной экономической зоны, но указал, что инвесторы опасаются заходить в Херсонщину. "Все-таки ситуация не самая лучшая с точки зрения безопасности, конечно", - согласился президент.