Барт Де Вевер подчеркнул, что если Европа сигнализирует миру о том, что может принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это "будет иметь последствия" и другие страны выведут их из ЕС

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Конфискация российских суверенных активов, как того желают некоторые страны, является непростым делом и имела бы системные последствия. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто", - сказал он, отметив, что активы Центробанка РФ "юридически неприкосновенны". Де Вевер подчеркнул, что если Европа сигнализирует миру о том, что может принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это "будет иметь последствия" и другие страны выведут их из ЕС. "Это будет иметь системные последствия и опасно с правовой точки зрения", - добавил премьер.

"В конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении, с моей точки зрения, можно все будет обсуждать. Но до этого момента, я думаю, умным было бы сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня", - сказал Де Вевер.