Для проведения проверок по новым правилам нужен переходный период, считает генеральный директор Российского лифтового объединения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Работа эскалаторов и траволаторов в торговых центрах (ТЦ) и других зданиях не будет ограничена в РФ с 1 сентября при введении переходного периода для проведения проверки и освидетельствования в прежнем режиме. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов.

"Работа эскалаторов и траволаторов в торговых центрах и других зданиях не будет ограничена в РФ с 1 сентября при введении Ростехнадзором переходного периода для проведения проверки и освидетельствования по старым правилам еще на два года. За это время ведомство может создать новый нормативный документ, который формально уже подготовлен и прошел обсуждение", - сказал он.

По словам Харламова, техосвидетельствования подъемных устройств, в том числе эскалаторов, траволаторов и подъемных платформ для маломобильных граждан, должны проводиться ежегодно, но сейчас нет нормативных документов для специалистов экспертных организаций, которые должны осуществлять такие проверки. "Кроме того, производители, которые делают подъемные устройства и поставляют их на объекты, не могут их сдать из-за образовавшегося правового вакуума. Все дело в отсутствии законодательных актов, позволяющих вводить устройства в эксплуатацию и ежегодно проводить техническое освидетельствование. Применявшиеся ранее акты попали под "регуляторную гильотину" и прекратили свои действия, а новых еще не создано", - добавил эксперт. Однако находящиеся в эксплуатации подъемные устройства еще новые и относятся они к другому техрегламенту, чем, например, лифты, отметил он.

Как сообщалось ранее, с начала сентября владельцы ТЦ и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию эскалаторов и траволаторов. Формально владельцы ТЦ должны приостановить их работу из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. При этом официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил в своем Telegram-канале, что не ожидает остановок эскалаторов в торговых центрах из-за новых правил. По его словам, испытательные лаборатории могут подать заявление в Росаккредитацию на расширение области аккредитации.