Предлагалось установить лимиты и на уровне 20, и 5 карт

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. При обсуждении поправок об ограничении количества банковских карт на человека были идеи установить лимиты и на уровне 20, и 5 карт в рамках борьбы с дропперами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Решение абсолютно правильное. Раньше звучала цифра 20 карт, которая меня удивляла. Я вообще предлагал ограничиться пятью платежными картами. Считаю, что этого вполне достаточно людям. В ЦБ озвучили, по-моему, 25. Я так полагал, что этого достаточно на первом этапе. Сейчас правительство озвучило еще меньше (10 - прим. ТАСС), я с пониманием отношусь", - сказал он.

Аксаков подчеркнул, что меры "точно надо принимать". Он добавил, что преступники, занимающиеся обналичиванием украденных средств имеют сотни карт. "Очевидно, ограничив число карт, мы в определенной степени ограничим и преступные действия", - добавил он.

Ранее в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, содержится поправка об ограничении выдачи количества банковских карт на человека до 10 штук. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.