Канцлер Германии отметил риски для самой Бельгии, которая держит депозитарий Euroclear

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Экспроприация российских активов имела бы последствия для рынка капитала и Бельгии как страны, где находится депозитарий Euroclear. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Бартом Де Вевером.

"Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы центробанка. Так что я разделяю обеспокоенность бельгийского премьер-министра на этот счет", - сказал Мерц, отметив риски для самой Бельгии, которая держит депозитарий.

Де Вевер выступил против конфискации активов РФ, отметив, что такой шаг имел бы "системные последствия".

На территории ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов, основная часть которых находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.