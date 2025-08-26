По словам вице-президента Google Сюзанны Фрей, хакеры прикидываются разработчиками, создавая "вызывающие доверие" приложения для кражи финансовых данных пользователей и других атак

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Google сообщил о планах ввести запрет на установку приложений от неверифицированных разработчиков на сертифицированные устройства Android.

"Со следующего года Android будет требовать регистрации приложений от верифицированных разработчиков для установки на сертифицированных устройствах Android", - говорится в заявлении вице-президента Google Сюзанны Фрей.

По ее словам, хакеры прикидываются разработчиками, создавая "вызывающие доверие" приложения для кражи финансовых данных пользователей и других атак. "Наш анализ показал, что вредоносные программы встречаются в 50 раз чаще на сторонних ресурсах в сети, чем среди приложений в Google Play", - пишет Фрей.

Она отметила, что разработчики по-прежнему смогут распространять свои приложения через сторонние ресурсы и магазины приложений.