"Россети" построили 117-километровую цифровую линию связи в электросетях Сибири

Инвестиции в проект превысили 400 млн рублей

МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. "Россети Тюмень" завершили строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на энерготранзите 110 кВ "Прогресс - Таврическая" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Инвестиции в проект превысили 400 млн рублей, говорится в сообщении группы "Россети".

"Новый цифровой канал протяженностью 117 км будет использоваться для передачи технологической и корпоративной информации. Он соединил центр управления сетями в Когалыме с пятью удаленными объектами - "Роса", "Фотон", "Нон-Еганская", "Прогресс" и "Таврическая", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на подстанциях 110 кВт, которые обеспечивают электроэнергией четыре нефтяных месторождения "Лукойла", в том числе одно из крупнейших в Западной Сибири - Ватьёганское, установили современное оборудование российского производства. Оно позволит обрабатывать цифровые сигналы. Свободные оптические волокна также могут быть переданы в аренду телекоммуникационным компаниям, что поспособствует развитию цифровых сервисов для населения и промышленности.

"Использование ВОЛС обеспечивает высокую скорость, устойчивость к электромагнитным помехам и грозовым воздействиям, а также защиту от несанкционированного вмешательства. Благодаря этому оперативный персонал может в режиме реального времени получать данные даже с труднодоступных энергообъектов", - добавили в "Россетях".

В компании напомнили, что группа активно развивает цифровую инфраструктуру связи во всех регионах присутствия. В июле 2025 года от питающего центра 500 кВ в Омской области до границы с Казахстаном была введена 135-километровая ВОЛС.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.