Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на начало августа составил 969 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 августа 2025 года снизилась до 3,8%, говорится в материалах Банка России.

На 1 июля 2025 года показатель находился на уровне 3,9%. На 1 июня 2025 года доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ также составляла 3,9%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на начало августа 2025 года составил 969 млрд рублей при общем объеме рынка в 25,82 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.