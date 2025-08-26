Миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая признали экстремистским объединением

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России в поданном по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова иске в Тверской суд Москвы требует изъять активы миллиардера Дениса Штенгелова, владеющего группой компаний "КДВ", стоимостью 500 млрд рублей, признав его и его отца Николая Штенгелова экстремистским объединением. Об этом сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, проведенная под контролем генпрокурора РФ, Николай Штенгелов, с 2014 года разделяя радикальную политику украинских властей и являясь владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении карательной операции против Донбасса, и образовал собственное военизированное подразделение, которое затем влилось в признанные в РФ террористическими формирования "Азов", "Айдар", "Днепр-1".

По данным Генпрокуратуры РФ, его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, разделяя политические взгляды отца, после начала СВО стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами, являясь бенефициаром ряда европейских предприятий.

При этом, отмечается в иске, ключевым источником дохода Штенгеловых выступает группа компаний "КДВ", которая является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. Она включает 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино" и другие). Капитализация корпорации оценивается в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовая прибыль - в 139 млрд рублей. В иске Генпрокуратура потребовала запретить на территории РФ деятельность объединения, включающего Дениса и Николая Штенгеловых, в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обратить в доход РФ 100% акций АО "Кондитерус Ком" - головной компании холдинга "КДВ", переписав их на лицевой счет Росимущества. В качестве обеспечительных мер ГП РФ просит наложить арест на акции и доли 57 компаний, входящих в группу "КДВ".