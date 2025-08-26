В Ступине появится завод по переработке пшеницы

Завершение работ запланировано на октябрь 2025 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 200 тыс. т пшеницы в год планируется перерабатывать на новом заводе компании "Барилла" в Ступине. Проект с объемом инвестиций около 500 млн рублей будет реализован осенью текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Современный завод для переработки до 218 тыс. т пшеницы в год возводят в Ступинском округе. Проект реализует итальянский семейный концерн "Барилла". Инвестиционный вклад итальянских предпринимателей в экономику Подмосковья составит почти полмиллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после запуска комплекса компания планирует ежегодно выпускать до 167 тыс. т высококачественной муки для разных сортов макарон, а также около 52 тыс. т пшеничных отрубей ежегодно.

По данным пресс-службы, в настоящее время строительная готовность проекта составляет 82%. Завершение работ запланировано на октябрь 2025 года. Земельный участок площадью 15 га под реализацию проекта был предоставлен в рамках программы поддержки инвесторов Московской области "Земля за 1 рубль".