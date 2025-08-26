В Подмосковье в строительство 14 молочных ферм инвестируют более 50 млрд рублей

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию две молочно-товарные фермы: племзавод "Повадино" в Домодедово и "МТФ Елгозино" в Клину

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более десяти молочных ферм планируется возвести и ввести в эксплуатацию в Московской области к 2030 году. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 50 млрд рублей, об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"До 2030 года в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм. Общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50 млрд рублей. Реализация проектов направлена на выполнение целей и задач Доктрины продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию две молочно-товарные фермы: племзавод "Повадино" в Домодедово с инвестициями 900 млн рублей и "МТФ Елгозино" в Клину - 2,5 млрд рублей. В 2026 году откроется животноводческий комплекс "СП "Нива" в Серебряных Прудах, инвестиции составят 3 млрд рублей. Кроме того, в период с 2027 по 2030 годы одним из ключевых проектов станет строительство четырех очередей МТФ "МК "Дубна" в Сергиевом Посаде. Всего в реализацию проекта инвестируют порядка 26 млрд рублей. Помимо этого, молочно-товарные фермы появятся в Ступине, Щелкове, Волоколамске, Чехове, Луховицах, Зарайске и Клину.

"Ввод новой инфраструктуры создаст дополнительные условия для развития молочного животноводства в регионе. Так, планируем увеличить поголовье дойных коров на 39,8 тыс. голов и обеспечить прирост в объеме производства сырого молока на 430 тыс. тонн в год. В аграрном секторе будет создано более чем 1,5 тыс. рабочих мест. К 2030 году общее поголовье скота превысит 200 тыс. голов, из которых более 100 тыс. составят дойные коровы, а производство молока приблизится к 1,1 млн тонн в год", - привели в тексте слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных.