Прибыль российских банков за семь месяцев достигла 2,1 трлн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские банки за январь - июль 2025 года заработали 2,1 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует показателю за аналогичный период 2024 года, следует из материалов Банка России.

"С начала года банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года", - отмечает регулятор.

Чистая прибыль сектора в июле составила 397 млрд рублей против 392 млрд рублей в июне.

Как указывает ЦБ РФ, основная прибыль сектора сократилась до 285 млрд рублей (-44 млрд рублей, -13%). Снижение связано с ростом отчислений в резервы по прочим активам (+101 млрд рублей) относительно июня (тогда у банков были разовые восстановления по прочим требованиям). Резервы по кредитам при этом почти не изменились (+5 млрд рублей, +4%).

Банк России ожидает прибыль банков РФ в 2025 году на уровне 3-3,5 трлн рублей.