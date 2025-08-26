Система связи и навигации "Геокосмос" обеспечивает надежную работу беспилотных авиационных систем даже в условиях полного отсутствия или активного подавления традиционных каналов связи

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Российский производитель беспилотников компания Zala представила на выставке "ДронЭкспо" в Казани систему связи и навигации "Геокосмос", передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в Zala, "Геокосмос", располагающийся на земле, позволяет использовать беспилотники в едином воздушном пространстве совместно с пилотируемой авиацией при полном отсутствии спутниковой навигации, а также включает в себя функционал сотовой связи и РЭБ. По сути, система "Геокосмос" является аналогом Starlink на земле. Она обеспечивает надежную работу беспилотных авиационных систем даже в условиях полного отсутствия или активного подавления традиционных каналов связи.

"Геокосмос" создает технологический фундамент для всей экономики - от логистики до национальной безопасности. Ни одна страна пока не решилась на подобный проект из-за веры в спутники, но Россия может стать первопроходцем в наземной навигационной революции", - пояснили ТАСС в Zala.

Система "Геокосмос" позволяет не только контролировать беспилотники, но также способна собирать метеоданные и данные о сейсмической активности, получать информацию о ветре и осадках, реализовывать систему экстренной помощи и обеспечивать эффективный контроль морских и сухопутных границ с помощью акустических сенсоров и видеонаблюдения. Все это возможно благодаря технологии SDR - способности одной инфраструктуры (станции) выполнять любые функции (навигация, сотовая связь, РЭБ, РЭР) простой сменой ПО.

Станция также оснащена функцией "свой - чужой", что позволяет обнаруживать идентифицировать и подавлять незарегистрированные беспилотники.