В компании уточнили, что продолжат отправлять в США корреспонденцию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Почта России" с 26 августа вынужденно приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за остановки беспошлинного режима и ввозных пошлин этой страны, сообщили в компании. Там уточнили ТАСС, что продолжат отправлять в США корреспонденцию.

В "Почте России" напомнили об указе властей США об отмене льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран. Он приостанавливает беспошлинный режим, вводит ввозные пошлины на отправления с товарами с 29 августа.

"Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года", - сообщили в компании. "Почта" продолжит отправлять в США корреспонденцию", - уточнили там в ответ на запрос ТАСС.

Российская госкомпания напоминает, что из-за американского указа и на фоне неясной процедуры уплаты пошлин в Таможенной службе США все авиаперевозчики уже прекратили доставку почтовых отправлений с товарами в эту страну. "Почта России" заверила, что прилагает все усилия, чтобы возобновить почтовый обмен товарами.