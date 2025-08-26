Заблаговременное определение условий работы позволит компаниям более эффективно структурировать проекты

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Правительство России работает над созданием системы фискальных стимулов для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), которая предоставит нефтяным компаниям четкие условия ведения бизнеса на долгосрочную перспективу. Ключевой задачей является определение режима налогообложения для инвесторов за 3-5 лет до начала фактической разработки нефтяных месторождений, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

"Мы продолжаем работу над выработкой системы стимулов для трудноизвлекаемой категории запасов. Важно, чтобы компании за 3-5 лет до начала разработки уже четко представляли тот фискальный режим, в котором они будут функционировать, и понимали, какие ресурсы им нужны для достижения поставленных целей", - подчеркнул Сорокин.

Решение позволит решить одну важных проблем отрасли при освоении сложных месторождений - долгосрочного планирования и привлечения масштабных инвестиций. Заблаговременное определение условий работы позволит компаниям более эффективно структурировать проекты, заключать долгосрочные контракты с поставщиками оборудования и планировать внедрение необходимых технологий, в первую очередь отечественных.

Ранее Минэнерго неоднократно указывало на то, что значительная часть будущего прироста добычи в России будет обеспечена именно за счет трудноизвлекаемых запасов, разработка которых требует особых экономических условий и современных технологических решений.