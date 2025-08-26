Роснедра: доля добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов будет увеличиваться

Запасы жидких углеводородов РФ составляют 31,2 млрд тонн

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи жидких углеводородов РФ сейчас составляет больше 30% и в дальнейшем будет увеличиваться. Об этом в ходе заседания Госсовета по направлению "Энергетика" в Казани сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

"Доля добычи (нефти) из трудноизвлекаемых запасов последовательно увеличивается. В настоящий момент уже доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи составляет больше 30%, и она будет увеличиваться и дальше, потому что в структуре запасов эта доля, по оценке Роснедр, составляет 52%. Таким образом, нет иных сценариев, кроме как увеличивать долю трудноизвлекаемой нефти в добыче", - сказал он.

Казанов добавил, что РФ воспроизводит свои запасы за счет геологоразведки, прирост составляет от 500 млн до 1 млрд тонн жидких углеводородов в среднем в год. Он отметил, что сейчас запасы жидких углеводородов РФ составляют 31,2 млрд тонн, в том числе 19,1 млрд тонн доказанных и 12,1 млрд тонн - оцененных, требующих подготовки к промышленной эксплуатации.

"Важным в долгосрочной перспективе является увеличение инвестиций в геологоразведку, и, в первую очередь, на ранних стадиях, в том числе в новых регионах", - сказал он.