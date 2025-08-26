На реконструкцию очистных сооружений в Калининграде одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области при поддержке федеральных властей планируют завершить строительство семи-восьми очередей Приморского кольца, которое соединит Калининград с городами на побережье Балтики в регионе, к сентябрю 2028 года. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в Москве.

"Сейчас при поддержке федерального центра идет строительство 7-й и 8-й очередей Приморского кольца с подъездами к Янтарному и Донскому, в планах завершить к сентябрю 2028 года", - написал губернатор.

В отношении реализации третьей и шестой очередей Приморского кольца с подъездами к городам Светлому и Балтийску он сообщил, что "проект на 47,1 километра готов". "Начнем реализовывать 3-ю и 6-ю очереди Приморского кольца с подъездами к Светлому и Балтийску. Проект на 47,1 км готов. Это важная часть быстрого и комфортного транспортного сообщения с Калининградом", - отметил Беспрозванных.

Он также сообщил, что федеральная помощь оказывается и при строительстве двух этапов Северного обхода Калининграда, которые соединены с Приморским кольцом. "В процессе два этапа Северного обхода: от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы, в планах построить до 2027 года, и транспортная развязка на проспекте Победы, до конца декабря 2026 года", - сообщил губернатор. Он также проинформировал, что на реконструкцию очистных сооружений в Калининграде "одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 4,2 млрд рублей".

Как сообщил, в свою очередь, Хуснуллин, Калининградская область держит хорошие темпы развития. "Могу сказать, что преуспевает в дорожном строительстве. К нормативному состоянию приведено 92,8% дорожной сети в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных дорог", - приводит слова вице-премьера пресс-служба российского правительства. Хуснуллин добавил, что в регионе реализуется "важный проект Приморского кольца, который в том числе предполагает создание Северного обхода Калининграда, проводится реконструкция разводного автодорожного моста через реку Преголю на участке железной дороги Калининград - Советск".