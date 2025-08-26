Армения и Россия с 1 сентября усилят фитосанитарный контроль грузов

Необходимо исполнять налоговые обязательства в РФ во избежание ограничений на перевозку грузов в будущем

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Правила перевозки грузов, подлежащих фитосанитарному контролю, будут усилены с 1 сентября в рамках законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении.

В этой связи надзорная структура настоятельно призвала хозяйствующие субъекты Армении неукоснительно соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России при перевозке грузов, подлежащих фитосанитарному контролю (свежие фрукты и овощи, цветы, семена, посадочный материал и т. д.) из Армении в РФ. В органе также призвали исполнять налоговые обязательства в Российской Федерации во избежание ограничений на перевозку грузов в будущем.

"С 1 сентября 2025 года как в Республике Армения, так и в Российской Федерации, будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим его нарушение, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - говорится в сообщении Инспекционного органа.

В структуре также напомнили, что в рамках законодательства ЕАЭС, Россельхознадзор должен быть уведомлен о прибытии груза со стороны партнеров в РФ в течение одного рабочего дня с момента прибытия груза в пункт назначения, чтобы сотрудники Россельхознадзора имели возможность провести карантинный фитосанитарный контроль в месте прибытия груза. "В противном случае <...> Россельхознадзор вправе предложить органу по контролю за безопасностью пищевых продуктов не выдавать фитосанитарные сертификаты на имя компаний, нарушивших требования", - добавили в армянском инспекционном органе.

Ранее армянский оппозиционный депутат от фракции "Армения" (Айастан) Гарник Даниелян сообщил, что сотни армянских фур возвращаются из Грузии в Армению, поскольку не смогли попасть на территорию РФ из-за нарушения фитосанитарных норм. На данное заявление депутата отреагировал министр экономики Армении Геворг Папоян, который назвал Даниеляна лжецом, заверив, что за весь августа всего 4 армянские фуры не смогли попасть в РФ.

25 августа в Россельхознадзоре заявили, что с 22 по 24 августа в РФ из Армении прибыло 146 фур, из которых 21 было отказано во въезде.