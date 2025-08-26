В частности, произошло нарушение сроков оплаты по контрактам

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии выявило около 50 нарушений, допущенных Назрановской центральной районной больницей при закупке медицинского оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Совместно с прокуратурой Назрановского района управление провело проверку в отношении ГБУЗ "Назрановская центральная районная больница им. Б. Б. Бекботова". Всего УФАС выявило 46 нарушений о контрактной системе в лечебном учреждении при закупке медоборудования", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, к основным нарушениям относятся превышение лимита для закупок по прямым контрактам и нарушение сроков оплаты по контрактам.

"Законом установлено, что заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в рамках установленного лимита - 10% от совокупного годового объема закупок. Однако, несмотря на данный запрет, учреждение продолжало заключать прямые контракты, тем самым выходя за рамки установленной нормы. И согласно закону, заказчик обязан произвести оплату за выполненную работу в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приемки, но больница неоднократно допустила нарушения по оплате в 20 государственных контрактах", - уточнили в пресс-службе.

В управлении также добавили, что по фактам выявленных нарушений УФАС проводится административное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности.