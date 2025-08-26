Вологодские компании заключили в Минске контракты на 1 млрд рублей

Сотрудничество охватило, в частности, отрасль машиностроения и лесопереработку

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вологодские компании заключили в Минске в ходе Дней Вологодской области контракты на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В ходе Дней Вологодской области, которые прошли в Республике Беларусь с 24 по 25 августа, состоялось подписание ряда соглашений между предприятиями региона и белорусскими компаниями. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество охватило ключевые отрасли: машиностроение, лесопереработку, мебельное производство, кормовую индустрию и деревообработку. Заключенные соглашения включают как долгосрочные контракты, так и расширение действующих договоров. Это позволит укрепить позиции вологодских компаний на белорусском рынке, расширить производственные связи и увеличить экспорт продукции.

"Представили торгово-экономический, инвестиционный, туристический потенциал Вологодской области. Каждый участник нашей бизнес-делегации провел от восьми до двенадцати B2B-встреч с белорусскими партнерами. Заключили ряд важных соглашений муниципального и коммерческого характера, а ключевых договоренностей достигли на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко", - подвел итоги губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В правительстве региона добавили, что ярмарку и концертную программу, которые проходили в Минске в рамках Дней Вологодской области, посетили более 20 тыс. человек. Два дня на площади Свободы выступали коллективы и исполнители российского и регионального уровня. Там же прошла выставка-ярмарка вологодских товаропроизводителей, где свою продукцию представили 13 компаний региона.

Белоруссия является одним из основных партнеров Вологодской области. Налажено взаимодействие в сфере экономики, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, экологии, культуре, образовании, молодежной политике, спорте, социальной сфере. Республика занимает первое место среди стран - контрагентов региона. Вологодская область поставляет в Белоруссию продукцию черной металлургии и лесопромышленного комплекса, удобрения, развивается сотрудничество в сферах машиностроения и сельского хозяйства.