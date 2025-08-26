Устойчивый рост столичной экономики позволяет в полном объеме обеспечивать финансовыми ресурсами все основные направления развития, отметила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доходы бюджета столицы за шесть месяцев 2025 года выросли почти на 10% и достигли порядка 2,6 трлн рублей. Об этом сообщила ТАСС руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"В бюджет города поступило 2 трлн 596 млрд рублей, на 230 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем доходов столицы соответствует утвержденным на 2025 год параметрам: за шесть месяцев годовой план исполнен на 50%. Положительная динамика платежей достигнута по всем основным доходным источникам столичного бюджета. Наибольшие темпы роста - по налогу на доходы физических лиц и поступлениям по специальным налоговым режимам", - сказала Зяббарова.

Она отметила, что устойчивый рост столичной экономики и, как следствие, увеличение доходов города позволяют в полном объеме обеспечивать финансовыми ресурсами все основные направления развития столицы: здравоохранение, образование, культуру, спорт, транспорт, дорожное строительство, коммунальное хозяйство, благоустройство общественных пространств.

"Налоговые доходы города за шесть месяцев 2025 года выросли более чем на 8% и составили 2 трлн 244 млрд рублей. Доля налоговых доходов в бюджете Москвы стабильно сохраняется на высоком уровне. По итогам первого полугодия она составила более 87%. Еще около 11% доходной части бюджета составили неналоговые доходы. Поступления по ним превысили 282 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также на более чем 80 млрд рублей, или 9%, выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. Общая сумма платежей в первом полугодии 2025 года составила 975 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций доходы бюджета города превысили 894 млрд рублей, на 5%, или 43 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Экономика услуг

"На 15%, до 192 млрд рублей, увеличились платежи по специальным налоговым режимам. В том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет перечислено более 172 млрд рублей, по налогу на профессиональный доход, уплачиваемому самозанятыми гражданами, - 10 млрд рублей. Поступления по специальным налоговым режимам - один из наиболее стабильных доходных источников московского бюджета. Рост обеспечивается за счет развития малого и среднего бизнеса и увеличения числа самозанятых граждан в городе", - пояснили в департаменте.

Так, в отраслевом разрезе больше всего доходов в бюджет города поступает от финансов и торговли, строительной отрасли и IT-сектора. "Сегодня экономика Москвы - это прежде всего экономика услуг. Но наиболее динамично в последние годы растут поступления от информационно-телекоммуникационной отрасли и обрабатывающей промышленности. В первом полугодии 2025 года этот тренд продолжился. Платежи от IT-сектора выросли на 10% и достигли 182 млрд рублей. А предприятия обрабатывающей промышленности пополнили бюджет на 166 млрд рублей. Рост составил 8%", - резюмировала Зяббарова.